Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 мая 2017, 11:59



Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом.



Просмотров:168 Сегодня по состоянию на 08.00 утра в районе города Дудинки уровень воды на реке Енисей находится на отметке 766 см (+36 см за сутки). В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был зафиксирован на отметке 685 см, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района. В поселке Потапово МО город Дудинка уровень воды поднялся за сутки на 26 см и сейчас – 352 см. Максимальный подъем за минувшие сутки зафиксирован в районе Игарки (+46 см). Кромка льда на реке Енисей находится в 30 км ниже села Верещагино – примерно 700 км от Дудинки – на 82 км ближе, чем в это же время в прошлом году. В связи с повышением уровня воды на реке Енисей и появлением заберегов управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального района рекомендует воздержаться от выхода на лёд.