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23 мая 2017, 12:39



В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека.



Просмотров:138 Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Норильске, в результате которого пострадали четыре человека. Накануне в 21.30 на регулируемом перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской 36-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по улице Советской на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу двигавшемуся на зеленый сигнал автомобилю ВАЗ-21099. В результате столкновения транспортных средств автомобиль ВАЗ совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП госпитализированы пассажиры автомобиля ВАЗ: 44-летняя женщина и двое мужчин 21 и 22 лет, а также водитель автомобиля «Рено». На месте происшествии дорожные полицейские освидетельствовали водителей с помощью алкотестера и выяснили, что оба были трезвы. Также установлено, что в течение года допустивший ДТП водитель автомобиля «Рено» четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Обстоятельства происшествия устанавливаются.