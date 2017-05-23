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23 мая 2017, 13:30



На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты.



Просмотров:92 Согласно проекту, в состав общественной палаты муниципального образования город Норильск войдет двадцать один человек. При этом одна треть состава палаты утверждается главой города Норильска, одна треть утверждается городским Советом по предложениям депутатов городского Совета и, наконец, последняя треть формируется первыми двумя третями состава палаты. Правом выдвижения кандидатов в указанный состав палаты (в третью треть) обладают некоммерческие организации. Из числа членов палаты формируется совет палаты, который будет координировать деятельность всех ее членов. В совет войдет семь членов палаты. Для решения возникающих вопросов палата вправе создавать постоянные или временные комиссии и рабочие группы. Палата наделяется правом вести общественный контроль деятельности органов местного самоуправления в порядке и формах, предусмотренных 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». К основным функциям общественной палаты относятся проведение общественных слушаний по социально значимым вопросам, проведение общественных экспертиз проектов нормативных актов. Палата вправе направлять запросы в органы местного самоуправления, а также - в органы государственной власти Красноярского края, направлять своих представителей для участия в заседаниях органов местного самоуправления. В ближайшем будущем в Красноярске будет сформирована региональная общественная палата, куда должны войти представители норильской палаты для отстаивания муниципальных интересов.