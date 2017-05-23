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23 мая 2017, 13:55



«Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске.



Просмотров:87 Организатор фестиваля выступает управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска. К участию в фестивале приглашены национально-культурные объединения и представители национальностей, проживающих в муниципальном образовании город Норильск. В рамках фестиваля состоятся: выставки декоративно-прикладного искусства; площадка национальных игр; мастер-классы; заключительный концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений; награждение участников. Фестиваль пройдет 3 июня. В 14.00 состоятся презентация национально-культурных организаций, выставки народно-прикладного искусства, мастер-классы. А в 15.00 - заключительный концерт. Заявки на участие в фестивале подали 15 национально-культурных организаций и творческих коллективов Норильска и Дудинки. Вход по пригласительным билетам. Пригласительные распространяются через руководителей организаций-участниц фестиваля.