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23 мая 2017, 15:13



Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов.



Просмотров:62 Начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов в торжественной обстановке наградил победителей сразу трех детских конкурсов и поощрил отличившихся на службе полицейских. Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску, за достижение положительных результатов в служебной деятельности и в связи с празднованием 54-й годовщины со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России медалью МВД России «За доблесть в службе» награжден заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по г. Норильску Сергей Фастовец. За профессиональные и грамотные действия, в результате которых удалось задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления, нагрудного знака «Отличник полиции» удостоена полицейский взвода отдельного батальона ППС Алина Пасечник, почетную грамоту ГУ МВД по краю получил оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 2 Санал Доржиев, ценным подарком ГУ МВД по краю поощрен старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 2 Евгений Лукашевич. Первое специальное офицерское звание начальник отдела МВД по г. Норильску в торжественной обстановке вручил инспектору патрульно-постовой службы полиции Максиму Кононову. Вместе с представителями общественного совета при норильской полиции сотрудники отдела МВД также отметили победителей отборочного этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» - воспитанников творческого объединения «Акварелька» 14-летнего Александра Крутикова и 13-летнюю Зумруд Мамедову. Свои заслуженные подарки из рук главного полицейского города получили финалисты конкурса детских эссе на тему «Победа в моей семье» 14-летние Полина и Алена Андреевы и 9-летний Максим Широбоков. Также благодарственные письма и ценные подарки получили победители конкурса детских рисунков «Великой Победе - 72» 8-летняя Санита Эдильбаева, шестиклассница Алтынай Аджиниязова и 3-летний Максим Анисимов, который свою творческую работу выполнил вместе с 5-летним братом Артемом.