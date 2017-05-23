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23 мая 2017, 15:40



В Норильске переизбыток породистых животных.



Просмотров:33 Волонтеры Абакана помогают норильчанам справиться с переизбытком породистых животных. Что называется, предложение превысило спрос. Продавать породистых собак и кошек, и тем более пристраивать бездомных, стало просто некому и некуда, сообщает интернет-портал ЮгСибири. Волонтеры Норильска обратились к абаканцам с просьбой о помощи. На неделе добровольцы вывезли из северного города уже несколько собак породы хаски. Они в республиканскую столицу прилетели самолетом.Чтобы помочь другим животным, нужна помощь пассажиров, летящих 24 мая из Абакана в Норильск. Всё, что нужно, - это оформить на себя багаж в виде пустой клетки для животных. Конструкции необходимо вернуть норильским волонтерам, чтобы можно было в них отправить новую партию животных, нуждающихся в помощи. Если вы готовы помочь, обращаться нужно в группу ВКонтакте «ЗооЗабота» или по номеру 8-983-191-54-12.