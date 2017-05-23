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23 мая 2017, 15:44



В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.



Просмотров:28 В полицию с заявлением о хищении денежных средств, выплаченных клиентами за доставленные посылки, обратился представитель курьерской службы. В ходе проверки по поступившему сообщению стражи порядка выяснили, что за пару дней до обращения в полицию представители фирмы по доставке товаров приняли на работу курьером 30-летнего жителя Норильска. На второй день трудоустройства новый сотрудник, доставив посылки адресатам, выручку в размере 105 тысяч рублей в офис фирмы не сдал, на работу больше не явился и перестал отвечать на звонки работодателя. Далее вести общение со злоумышленником пришлось полицейским. Дознаватели установили, что ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, полностью осознавая, что совершает преступление, потратил полученные от клиентов денежные средства на оплату долгов по коммунальным платежам и кредитам, а также на развлечения с супругой и малолетним сыном. Стражам порядка свой поступок объяснил сложной жизненной ситуацией. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемый ответит за свои действия перед судом, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.