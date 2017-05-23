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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:44 Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.
11:36 Музей освоения Севера появится в Красноярске.
18:20 Норильске школьники создают фотогалерею, которая будет представлять творчество непрофессиональных норильских фотографов.
18:08 Норильские библиотекари готовятся отметить 26 мая Всероссийский день библиотек.
17:28 Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
16:22 Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
16:15 Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам.
15:44 В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40 В Норильске переизбыток породистых животных.
15:13 Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов.
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