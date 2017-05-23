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23 мая 2017, 16:15



Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам.



Просмотров:178 Прокуратура Таймырского района в соответствии с планом работы приступила в мае месяце совместно с контрольно-счетной палатой (далее – КСП) к контрольным мероприятиям, связанным с оценкой соблюдения законодательства при распоряжении и использовании муниципального имущества и земельных ресурсов. В ходе проверок также будет проведена оценка исполнения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе, проведен анализ соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. В рамках начатых мероприятий председатель КСП Иосиф Ярошук побывал в рабочей поездке на Диксоне. Особое внимание он уделил нормативно-правовому регулированию в сфере распоряжения и управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами в поселении. Отдельно был рассмотрен порядок учета и управления имуществом казны муниципального образования. Также была проведена предварительная оценка решений Диксонского городского Совета депутатов, утвердившего методики определения арендной платы за пользование объектами муниципального имущества, в том числе и нежилого фонда. Председатель КСП провел совещание с главой поселения Павлом Краусом и руководителями служб администрации по направлениям деятельности, посетил отдельные объекты, состоящие на учете в казне муниципалитета и на балансе муниципальных учреждений и оценил их состояние (ТБЦ, плотину питьевой воды, гаражи и условия хранения транспортных средств, объекты муниципального жилого фонда и нежилые помещения, овощник, мерзлотник, складские и другие помещения). Особое внимание представителей контрольных и надзорных органов обращено на бесхозные объекты и земельные участки (бывшая производственная база ПМК), которые, вместе с тем, задействованы в хозяйственной деятельности отдельных физических и юридических лиц. Администрацией городского поселения Диксон была представлена для проверки учетная политика, бюджетная отчетность, ведомости по имуществу за 2015-2017 годы, карточки счетов по поступлению доходов от аренды имущества и земельных участков. Проверке будет подвергнута база ведения бухгалтерского учета в части муниципальной собственности, представленная проверяющим в электронном виде, а также ведение реестров муниципального имущества. При оценке деятельности службы муниципального заказа поселения на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг были представлены реестры муниципальных контрактов, их копии и обоснования к ним. В процессе дальнейшего анализа будет проверено соблюдение процедурных норм при заключении, оплате и исполнении контрактов и договоров. Итоговые материалы по совместной проверке прокуратуры и КСП станут известны к концу месяца. Следующим объектом проверки (в июне текущего года) станет одно из предприятий городского подчинения, ведущего свою хозяйственную деятельность в Дудинке.