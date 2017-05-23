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23 мая 2017, 16:22



Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.



Просмотров:169 Дудинская центральная библиотека предлагает горожанам отказаться от нелегального контента, который несет в себе возможную вирусную угрозу вашему устройству, содержит некорректную информацию или представляет собой абсолютно другой продукт, и воспользоваться новыми форматами чтения — электронными книгами из коллекции «ЛитРес» и интернет-сервисом «Национальная электронная библиотека». Читателям предоставляется бесплатный — за контент платит библиотека — доступ к десяткам тысяч лицензионных электронных книг «ЛитРес» — от популярных новинок до проверенной классики. Теперь нет необходимости искать книги в интернете и скачивать их из сомнительных источников. Даже однократное посещение центральной библиотеки сделает человека ее читателем. Вам помогут получить логин и пароль для входа в электронную библиотеку, и вы сможете наслаждаться чтением любимых произведений. Полученные книги сохраняются на устройстве и доступны для чтения в режиме онлайн, причём в любой точке мира.Читателям центральной библиотеки также предоставляется полный доступ ко всем изданиям «Национальной электронной библиотеки», где они могут на законных основаниях просматривать оцифрованную информацию, охраняемую авторским правом. Удобство сервиса заключается в том, что не нужно нигде регистрироваться — вы можете сразу приступить к работе в системе НЭБ, если у вас есть библиотечный абонемент.