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23 мая 2017, 17:28



Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.



Просмотров:164 Сегодня, 23 мая, в Публичной библиотеке состоялся оргкомитет по проведению народного праздника в Пушкинском сквере. Поэтическую встречу по предложению энтузиастов из «Заполярной правды», клуба старожилов Норильска будут проводить уже в шестой раз. Все желающие смогут прочесть любимые стихи, поделиться своими чувствами и мыслями о творчестве поэта, поделиться произведениями А.С.Пушкина и его современников. Работники библиотеки, волонтеры подготовят игровую программу, литературную викторину, проведут мастер-классы, которые помогут норильчанам превратиться в сказочные персонажи. Накануне праздника, 5 июня в 18 часов, по традиции состоится субботник в сквере, так что поклонники великого поэта смогут и ударно потрудиться, и весело попраздновать. Самых активных ожидают приятные сюрпризы от организаторов.