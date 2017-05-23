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23 мая 2017, 18:08



Норильские библиотекари готовятся отметить 26 мая Всероссийский день библиотек.



Просмотров:148 В праздничный день сотрудники детской библиотеки имени Саши Петряева отправятся к своим подшефным в детскую больницу города Норильска. Они бывают здесь ежемесячно, чтобы порадовать маленьких пациентов занимательными рассказами и играми вместе со своим любимцем - добрым домовенком Кузей. На этот раз библиотекари готовят веселое театрализованное представление «Книжный калейдоскоп» для своих подопечных, которые ждут скорейшего выздоровления. А на следующий день, в субботу 27 мая, библиотекари устраивают акцию «Читай, город!», во время которой вместе с волонтерами будут раздавать на Ленинском проспекте книги, принесенные норильчанами из своих домашних библиотек. Акция начнется в 12.30 на Ленинском проспекте в районе магазина «Мираж».