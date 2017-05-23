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23 мая 2017, 18:20



Норильске школьники создают фотогалерею, которая будет представлять творчество непрофессиональных норильских фотографов.



Просмотров:157 Школьный проект называется «Стрит-Арт 23/19», он стал победителем в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» "Норникеля" в детской номинации «New Полюс». Авторы проекта «Стрит-Арт 23/19» - творческая группа волонтеров отряда старшеклассников «Импульс» 23-й школы. Первая фотовыставка в рамках проекта - «МосТы и Мы» предполагает показать портреты различных мостов - философских, эмоциональных взаимосвязей между людьми, странами, противоположностями. Проект будет реализовываться при поддержке ГТРК «Норильск» и Российского государственного музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург). Каждый норильчанин в возрасте от восьми лет и старше может до 31 августа 2017 года прислать свои работы по электронной почте streetart2319-norschool2018@yandex.ru. В начале сентября экспертная группа отберет лучшие фотографии, которые в октябре-ноябре 2017 года будут презентоваться на выставочных площадках Норильска и Санкт-Петербурга.