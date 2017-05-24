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24 мая 2017, 11:36



Музей освоения Севера появится в Красноярске.



Просмотров:44 Накануне состоялась торжественная закладка первого камня на месте строительства будущего музея. Комплекс будет построен на острове Молокова, который расположен в центральной части города на реке Енисей. Инициатором строительства выступил Экспедиционный центр Русского географического общества в Сибирском федеральном округе. Основой интерактивной экспозиции станут уникальные архивные материалы. Кроме того, вероятно, одним из экспонатов музея также будет самолет С-47 «Дуглас», совершивший в 1947 году аварийную посадку на полуострове Таймыр и доставленный в Красноярск прошлым летом. По словам руководителя Экспедиционного центра РГО в СФО Игоря Спириденко, музей освоения Севера решено разместить на острове Молокова не случайно. Именно здесь когда-то располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главного северного морского пути. «Закладывая первый камень на территории будущего музея освоения Севера, мы отдаем долг памяти тем поколениям и героям, которые стояли за масштабными историческими событиями», – отметил Игорь Спириденко.В закладке первого камня приняли участие представители правительства Красноярского края, администрации города Красноярска, Экспедиционного центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе (СФО), ветераны-полярники и многие горожане, чьи судьбы неразрывно связаны с освоением Севера.Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подчеркнул важность проекта и поблагодарил Экспедиционный центр Русского географического общества в СФО за реализацию крупных социально-культурных инициатив в регионе.