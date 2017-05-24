Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2017, 11:44



Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.

В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 71 см и сейчас – 4м 23 см. Кромка льда на Енисее находится в районе р. Сухая Тунгуска. Это в 635 км от Дудинки. В связи с повышением уровня воды на реке Енисей и появлением заберегов Управление по делам ГОЧС Администрации муниципального района рекомендует воздержаться от выхода на лёд. Выезд на технике на лёд запрещен!

Просмотров:23 Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района, сегодня, по состоянию на 08.00 в районе Дудинки уровень воды на реке Енисей находится на отметке 8м 01 см. За сутки вода поднялась на 35см. В 2016 году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был ниже на 1м 17 см.В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 71 см и сейчас – 4м 23 см.Кромка льда на Енисее находится в районе р. Сухая Тунгуска. Это в 635 км от Дудинки.В связи с повышением уровня воды на реке Енисей и появлением заберегов Управление по делам ГОЧС Администрации муниципального района рекомендует воздержаться от выхода на лёд. Выезд на технике на лёд запрещен!