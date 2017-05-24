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24 мая 2017, 12:25



Закон о развитии Арктической зоны России может быть принят уже осенью текущего года.



Просмотров:152 Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов в рамках открытого заседания «Ассоциации полярников». «Законопроект является комплексным и затрагивает вопросы развития региона, инфраструктуры Северного морского пути и целый ряд других, в Госдуме и Совете Федерации его полностью поддерживают», - заявил Александр Акимов. Некоторый прогресс в продвижении законопроекта отметил президент «Ассоциации полярников» Артур Чилингаров после посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым Земли Франца Иосифа. Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы России. Здесь производится более 90% никеля и кобальта, 60% меди, извлекается около 80% газа и 60% нефти, большая часть алмазов России. При этом потенциальные запасы перечисленных видов сырья составляют свыше 70-90% от общероссийских. Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает более 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России (146,8 млн) и более 54% от общего населения всей Арктики (4,6 млн). Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области; Республики Коми и Якутия; Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были объявлены территорией СССР Постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года. С российской Арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией.