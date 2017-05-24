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24 мая 2017, 12:29



«Северный завоз - новые пути и возможности». Конференция под таким названием пройдет 19-20 июня в Нарьян-Маре.



Просмотров:187 В числе ключевых партнеров форума выступает «Норникель» и Енисейское речное пароходство как непосредственные участники северного завоза. Мероприятие пройдет при участии проектного офиса «Северный завоз» Минэкономразвития России. Конференция «Северный завоз - новые пути и возможности» призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза и эффективному развитию северных регионов. В программе конференции обсуждение федерального и регионального подходов к механизмам управления поставками в рамках северного завоза, состояние и ключевые игроки логистики и инфраструктуры северного завоза, новые технологии для устойчивого развития удаленных территорий. А также вопросы, касающиеся финансовых инструментов северного завоза и механизмов страхования, альтернативная энергетика для эффективного развития северных регионов, биотехнологии, современная медицина и сельское хозяйство для обеспечения качества жизни населения Крайнего Севера. В числе участников конференции Министерство транспорта России, компании Атомфлот, Совфрахт, Оборонлогистика, Всероссийская академия внешней торговли.