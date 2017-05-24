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24 мая 2017, 13:09



В столице Таймыра утверждены даты проведения городских субботников.



Просмотров:133 Соответствующие документы — Постановление главы города и Распоряжение городской администрации «Об организации мероприятий по санитарной очистке территории города и поселков в летний период 2017 года» подписал Юрий Гурин. В этом году традиционные субботники состоятся 9, 16, 23 и 30 июня, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. За каждым городским учреждением на время субботников закреплена дополнительная территория, помимо той, которая прилегает к занимаемым объектам. Так, коллективу «Пассажиравтотранса» предстоит навести порядок на автобусных остановках и в месте отдыха на реке Косая. Работники Заполярного транспортного филиала будут очищать от мусора территорию, прилегающую к объектам порта и дебаркадера, а также часть улицы Бегичева и несколько дворов. Всего на июньской уборке города будут задействованы коллективы 59 предприятий и организаций Дудинки. В санитарной очистке города также примут участие все предприятия потребительского рынка, которым предстоит навести порядок в радиусе 25 метров от своих торговых объектов.