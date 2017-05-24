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24 мая 2017, 13:14



Норильчанка вошла в десятку лучших воспитателей Красноярского края.



Просмотров:181 Напомним, в региональном конкурсе «Воспитатель года – 2017» приняли участие 35 педагогов из многих городов и поселков Красноярья. Конкурс проводился в два этапа. По итогам первого тура, который проходил с 10 по 14 апреля в Красноярске, определились 20 лидеров, в их числе и воспитатель норильского детского сада № 29 «Вишенка» Елена Осиян. Второй этап прошел в столице края с 16 по 18 мая. Сильнейшие педагоги детских садов Красноярского края представили мастер-классы по заданной теме, проводили занятия с красноярскими дошколятами и принимали участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Абсолютным победителем стала воспитательница из детского сада № 121 города Красноярска. Она представит Красноярский край на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», который пройдет в Рязани. Педагог из Норильска Елена Осиян получила диплом победителя краевого профессионального конкурса и сертификат на денежное поощрение в размере 50 000 рублей. Родители нынешних воспитанников Осиян из старшей группы «Буковка» говорят, что ни на минуту не сомневались в победе своего любимого воспитателя. Ежедневно, приводя своих ребятишек к ней в группу, родители наблюдают, насколько креативно, увлеченно и профессионально Елена Анатольевна относится к работе с детьми. «Нам и нашим детям очень повезло, - в один голос говорят родители. - И победа нашего воспитателя в региональном конкурсе - очередное тому подтверждение».