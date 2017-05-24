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24 мая 2017, 13:25

В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.


В городе продолжаются работы по устройству недостающего освещения участков дороги Норильск-Талнах и Норильск-Алыкель, сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент ведутся буровые работы. Всего на указанных направлениях двум подрядным организациям, выполняющим работы, до конца текущего года предстоит установить 813 опор наружного освещения. Напомним, первый этап этого проекта реализован в 2016 году. Тогда на автодорогах по направлениям в Талнах и Алыкель были введены в эксплуатацию 445 светодиодных светильников. В соответствии с графиком работы должны быть полностью завершены до конца 2017 года. В итоге после установки 1300 опор общая протяженность линий освещения составит 37 км. Суммарная стоимость работ по устройству недостающего освещения по двум автодорогам – 440 млн рублей.
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    Список новостей

 24 мая 2017 
17:28   В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы. 17:19   В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
16:19   Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека». 16:14   Театральный сезон в Норильске не закроется. Впервые труппа Заполярного драматического останется на лето в городе.
14:43   Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега. 14:39   Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.
14:30   Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре. 14:01   Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.
13:55   В Норильске оптовику, проводившему несанкционированную расклейку рекламы, отказали в аренде площадей. 13:40   Красноярск получит 827 млн рублей на Универсиаду-2019.
13:34   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления. 13:25   В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.
13:14   Норильчанка вошла в десятку лучших воспитателей Красноярского края. 13:09   В столице Таймыра утверждены даты проведения городских субботников.
12:29   «Северный завоз - новые пути и возможности». Конференция под таким названием пройдет 19-20 июня в Нарьян-Маре. 12:25   Закон о развитии Арктической зоны России может быть принят уже осенью текущего года.
12:19   В июне в столице Таймыра пройдет фестиваль молодежных субкультур «Синергия». 11:44   Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.
11:36   Музей освоения Севера появится в Красноярске.

 23 мая 2017 
18:20   Норильске школьники создают фотогалерею, которая будет представлять творчество непрофессиональных норильских фотографов. 18:08   Норильские библиотекари готовятся отметить 26 мая Всероссийский день библиотек.
17:28   Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 16:22   Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
16:15   Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам. 15:44   В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40   В Норильске переизбыток породистых животных. 15:13   Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов.
13:55   «Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске. 13:30   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты.
12:39   В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека. 11:59   Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом.
11:40   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.

 22 мая 2017 
17:08   В приоритете качество. Перинатальный центр в Норильске должен быть построен до конца текущего года. 16:57   Билеты на самолет есть на все даты. Виктор Толоконский дал оценку организации летней отпускной кампании в Норильске.
16:54   Степень готовности к предстоящим работам по ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск губернатор края оценил как достаточно высокую. 16:45   Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, ...
16:38   В Красноярске официально стартовал набор волонтеров для работы на зимней Универсиаде-2019. Норильск примкнул к волонтерскому движению, проявив готовность номер один. 16:22   В Норильске создана общероссийская общественная организация «Вектор».
16:20   Собрание родителей, воспитывающих детей-инвалидов, состоялось в субботу в Публичной библиотеке. 15:47   Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».
15:39   20 мая, в субботу, в Норильске отзвенели последние звонки для 11-классников. 15:38   Реабилитационный центр «Виктория» начал реализацию двух проектов–грантополучателей в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
15:29   Какого цвета свет, или у Леши на голове – радуга! В Норильском детском доме для малышей и подростков прошло «Шоу профессора Николя». 14:59   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
14:24   Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. 13:04   Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.




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