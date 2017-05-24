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24 мая 2017, 13:25



В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.



Просмотров:144 В городе продолжаются работы по устройству недостающего освещения участков дороги Норильск-Талнах и Норильск-Алыкель, сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент ведутся буровые работы. Всего на указанных направлениях двум подрядным организациям, выполняющим работы, до конца текущего года предстоит установить 813 опор наружного освещения. Напомним, первый этап этого проекта реализован в 2016 году. Тогда на автодорогах по направлениям в Талнах и Алыкель были введены в эксплуатацию 445 светодиодных светильников. В соответствии с графиком работы должны быть полностью завершены до конца 2017 года. В итоге после установки 1300 опор общая протяженность линий освещения составит 37 км. Суммарная стоимость работ по устройству недостающего освещения по двум автодорогам – 440 млн рублей.