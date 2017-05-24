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24 мая 2017, 13:34



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления.



Просмотров:134 Полицейские установили, что в 2015 году 61-летняя местная жительница, являясь исполнительным директором одной из организаций, заключила контракт на общестроительные работы с другим предприятием Норильска. Под предлогом выполнения работ по договору субподряда путем обмана похитила более 1,3 миллиона рублей. Полученной суммой распорядилась по своему усмотрению, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ранее женщина уже совершила аналогичное преступление и была приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.