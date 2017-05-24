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24 мая 2017, 13:40



Красноярск получит 827 млн рублей на Универсиаду-2019.



Просмотров:131 Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Красноярску будет выделено 827 млн рублей федеральных средств на создание и улучшение инфраструктуры к зимней Универсиаде-2019. Деньги выделяются Минспорту РФ из резервного бюджета. Выделение субсидии «позволит в установленные сроки создать инфраструктуру, необходимую для проведения Универсиады в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации». Однако какие именно работы будут проводиться на эти деньги, не уточняется. Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет выделит более 7,7 млрд рублей на Универсиаду-2019, которые будут направлены на строительство и ремонт 10 спортивных арен. В марте текущего года глава государства приезжал в Красноярск с проверкой подготовки к студенческим играм. Тогда он поручил в кратчайшие сроки устранить отставания в графиках строительства объектов, сообщает НИА -Красноярск. XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.