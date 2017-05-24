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24 мая 2017, 13:55



В Норильске оптовику, проводившему несанкционированную расклейку рекламы, отказали в аренде площадей.



Просмотров:140 В поддержку муниципальных мер против несанкционированной расклейки рекламных объявлений выступил владелец одной из торговых площадок города, отказав оптовикам в проведении на его объекте ярмарки-распродажи. Главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства Марина Чирич напомнила, что для размещения рекламных объявлений по всему Норильску установлены стационарные стенды на автобусных остановках, около крупных магазинов и в местах массового посещения, по договоренности с управляющими компаниями в подъездах домов оборудованы доски для объявлений. Специальным постановлением администрации Норильска расклейка рекламной продукции в не предназначенных для этого местах категорически запрещена. Тем не менее данный запрет периодически нарушается. Причем, по словам Марины Чирич, в этом чаще замечаются приезжие коммерсанты, нежели жители нашего города. Объявление о ярмарке-распродаже, беспорядочно расклеенное по округе, и стало причиной отказа в аренде площадей оптовикам. К нарушителям всегда принимались административные меры в рамках существующего законодательства. Их вызывали на специальную комиссию, привлекали к ответственности, штрафовали. Однако со временем таких мер оказалось недостаточно, и с недавних пор на помощь специалистам городского хозяйства пришли современные технологии. В прошлом году управлением городского хозяйства было приобретено и запущено специальное компьютерное оборудование, которое непрерывно звонит по номеру, указанному в объявлении с сообщением о факте нарушения и требованием явиться в административные органы для разбирательства. Звонки продолжаются до тех пор, пока виновник не явится лично. По словам начальника отдела оперативного контроля управления городского хозяйства Владимира Царева, за год эксплуатации компьютерная техника показала себя достаточно эффективно – штрафы оплатили несколько десятков человек.