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24 мая 2017, 14:01



Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.



Просмотров:155 Об этом сообщил СМИ руководитель управления грузовой и коммерческой работы Енисейского речного пароходства Рашид Хакимулин. В предстоящую навигацию 2017 года объем перевозок запланирован на уровне 3,9 млн тонн грузов с возможным увеличением: контракты на указанные объемы заключены, однако компания рассчитывает на дальнейшее их увеличение. Первенство по объемам потребления транспортных услуг сохраняет «Норникель» - крупнейшая компания, работающая в регионе и на севере края. Для производственных нужд компании речники планируют перевезти порядка 2,2 млн тонн грузов. Самой масштабной по объему выполняемых работ станет добыча и перевозка песка - более 1,8 млн тонн. Помимо этого, пароходство перевезет 180 тыс. тонн серы и генеральных грузов в объеме 244 тыс. тонн. Эти грузы нужны для строительных работ, поскольку на территории с вечной мерзлотой своих стройматериалов нет. Еще одним крупным грузополучателем являются нефтяники. Пароходство ведет работу по объявленным «Роснефтью» торгам на осуществление грузоперевозок в пункты назначения Ванкор, Сузун и Прилуки. Закупки проводятся на оказание услуг по перевозке грузов, аренде и буксировке судов, на условиях заключения договоров оказания услуг в период 2017-2019 гг. Также компания ведет поставки грузов на Куюмбинское нефтегазовое месторождение для компании «Славнефть – Красноярскнефтегаз». Около 200 тыс. тонн грузов будет перевезено для Таймырской топливной компании, «Норильскгазпрома», «Норильсктрансгаза» и «Таймыртрансгаза».