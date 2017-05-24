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24 мая 2017, 14:30



Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре.



Просмотров:146 Ученики школы таймырского поселка Волочанка разместили в интеренете трогательные посты о поиске учителей. В результате на призыв ребят из сельской школы откликнулись преподаватели со всей России и даже Европы и Израиля, сообщил директор Денис Теребихин. Школа попала в безвыходную ситуацию после того, как о своем увольнении объявили учителя математики и английского. Замену им искали полгода, но так и не нашли. Вот и решили использовать кадровое агентство 21-го века — социальные сети. Фотограф и блогер из Норильска Андрей Кийко сделал фото детей в национальных костюмах. Ребята написали призывы к учителям с просьбой приехать к ним. Директор же школы пообещал кандидатам не только большую нагрузку, но и высокую северную зарплату. В Волочанке есть отделение связи, больница, Дом культуры, библиотека, детский сад. И школа, в которой 12 учителей учат 80 учеников. Ресурс сработал отлично, рассказал Денис Теребихин, пришло 30 резюме. Были заявки из Татарстана, Эвенкии и даже из Израиля и Европы. Американка из Атланты удивлялась, почему люди не едут, если платят хорошие деньги. Руководитель школы не скрывал: жить на Севере нелегко. Кандидатов выбирали вместе с детьми. Идеально подошла семья из Хакасии: муж – математик, жена – учитель английского. Они колебались, боялись за своего маленького сына. Теребихин убедил их. Весомым бонусом стали хорошая квартира и детский сад для марыша. Кроме них к новому учебному году приедет учитель физики из Тольятти. Новые педагоги приступят к работе с 22 августа. Оставшиеся резюме передадут в другие поселки Таймыра: преподавателей не хватает во многих из них, сообщает "Енисей ТВ".