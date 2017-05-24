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24 мая 2017, 14:39



Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.



Просмотров:146 Специальное положение закона Красноярского края об охоте аборигенами в пределах установленных квот приведено в качестве примера на Международном семинаре-практикуме «Российское законодательство по правам коренных малочисленных народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия», который проходит в эти дни в Петрозаводске. Профессор Высшей школы экономики Владимир Кряжков, специально изучавший этот вопрос в Красноярском крае, в процессе диалога с уверенностью заявил, что на других северных территориях коренные малочисленные народы не лишены права на традиционную охоту. Однако в отсутствии установленных законодательно нормативов создается предпосылка для злоупотребления органов исполнительной власти и правоохранительных органов, когда коренные народы в определенных обстоятельствах могут быть представлены ими в роли браконьеров. Международный семинар-практикум «Российское законодательство по правам коренных малочисленных народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия» рассматривает вопросы устойчивого развития коренных малочисленных народов России, влияния на них изменений исконной среды обитания. В числе предложений участников семинара - установить квоты на охоту для коренных малочисленных народов в регионах Арктической зоны.