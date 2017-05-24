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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:28 В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы.
17:19 В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39 Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием.
16:33 Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28 У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов.
16:25 Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
16:19 Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека».
16:14 Театральный сезон в Норильске не закроется. Впервые труппа Заполярного драматического останется на лето в городе.
14:43 Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега.
14:39 Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.
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