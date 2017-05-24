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24 мая 2017, 14:43



Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега.



Просмотров:143 Несмотря на аномально бесснежную погоду в первой половине зимы, с начала 2017 года подрядчики и управляющая компания активно занимались уборкой снега на улично-дорожной сети и в дворовых территориях Дудинки. В период с 1 по 22 мая службами АО «Таймырбыт» с дудинских дворов вывезено 11,8 тысячи кубометров снега. Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства городской администрации продолжают активное взаимодействие с управляющей компанией и проводят ежедневный контроль за соблюдением графика вывоза снега. C апреля, согласно плану уборки, снежные горы вывезены из большинства дворовых территорий по улицам Матросова, Андреевой, Горького, Щорса, Островского, Спортивной и частично по улицам Ленина, Всесвятского, 40 лет Победы, Строителей и Дудинской. За минувшие выходные от снега были очищены дворы домов № 1, 3, 3а по улице Строителей и № 23, 23а — по Щорса. Снег из оставшихся городских дворов планируется вывезти до конца мая, сообщается на официальном сайте Дудинки.