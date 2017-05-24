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24 мая 2017, 16:14



Театральный сезон в Норильске не закроется. Впервые труппа Заполярного драматического останется на лето в городе.



Просмотров:144 Норильский драматический театр впервые за много лет будет работать без гастрольных перерывов и отпусков и объявляет об открытии летнего сезона. В связи с этим в фойе театра артисты провели флешмоб в сценических костюмах. Съездили артисты и в аэропорт. В сценических костюмах, с чемоданами, но... без билетов. А все потому, что улетать никуда не собираются, о чем и рассказали горожанам. Подобные «движухи» будут и выездными – актеры и их руководитель, главный режиссер театра Анна Бабанова, намерены побывать в металлургических цехах и под землей у шахтеров. Так своеобразно будет начата работа над новой пьесой Владимира Зуева, основанной на мифах и легендах о Норильске и его жителях - «Норильские анекдоты» в постановке Анны Бабановой. За весь летний период заполярная драма покажет около 30 спектаклей. Среди них будет несколько неожиданных и новых - таких, например, как «Кошмар на улице Лурсин». Премьера постановки состоится 23 и 25 июня. Автор пьесы – Э. Лабиш, известный всем по «Соломенной шляпке». Ставит спектакль приглашенный немецкий режиссер Андреас Мерц-Райков, успешно работающий с женой-переводчицей на многих российских площадках в Сибири и на Урале. Режиссер уже начал репетиции с норильской труппой. Кстати, сегодня, 24 мая, стартовала продажа билетов на загадочный водевиль. К слову, 1 июня, в честь Дня защиты детей, артисты Норильского Заполярного театра драмы подарят всем горожанам праздник под названием «Весь мир у нас в руках, мы - звезды континентов!». Это будет встреча с героями спектакля «Бременские музыканты», премьера которого состоялась в декабре 2016 года. Артисты зовут норильчан всех возрастов на эту яркую встречу на площади театра 1 июня в 17.00.