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24 мая 2017, 16:19



Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека».



Просмотров:138 Акция стартует 1 июня в День защиты детей и продлится до конца августа. Организатором этого летнего проекта выступила Норильская публичная библиотека. Сотрудники собирают книги и отдают их в библиотеки следственного изолятора, детской городской больницы, роддома и межрайонной городской больницы № 1. Книги принимаются любых жанров, но предпочтения отдаются тем, которые интересно читать самому дарителю. И именно по этому принципу и с учетом возраста и предпочтений потенциальных читателей их будут отбирать для мини-библиотек. Так, например, в детской больнице очень востребованы всевозможные детские книги: от подростковых романов до книжек-малышек. В СИЗО отдают предпочтение фантастике и детективам. Поскольку в городской больнице № 1 публика разновозрастная, то в почете различные жанры: от подростковых до серьезных романов-исследований. В родильном доме актуальны книги по уходу за детками, книги о детках и что-нибудь очень позитивное и доброе. Принесенные книги можно оставлять на вахте Публичной библиотеки или в отделах обслуживания взрослой и детской библиотек. Взрослая библиотека работает со вторника по субботу с 12 до 20 часов. Детская открыта для своих читателей в эти же дни, но с 11 до 19 часов. Задать свои вопросы, а также сделать уточнения можно по телефону 46-13-41.