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24 мая 2017, 16:25



Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.



Просмотров:142 Кошки попали на попечение фонда совсем недавно. Их пролечили, а теперь необходимо стерилизовать. Похожую на британку Розу подобрали в одном из подъездов на улице Талнахской. Прима очень похожа на Розу и явно имеет примесь британцев - неделю прожила на помойке на Молодежном. Пушистую Мишель вместе с котятами подобрали в одном из подъездов Норильска. А черненькая Боня вместе с приплодом была привезена из Кайеркана. Стоимость стерилизации одной кошки две тысячи рублей. А на четверых необходимо уже восемь. Сотрудники благотворительного фонда будут благодарны любой помощи от горожан. Реквизиты для сбора: Сбербанк р/с 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа можно ничего не указывать, там проставлено все, или указать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ. Также можно отправить СМС-сообщение со словом ХВОСТИКИ на короткий номер 3443. Вопросы или любую информацию можно получить по телефону 89131628072, вацап 89134972790, Марина.