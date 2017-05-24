Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 мая 2017, 16:28



У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов.



Просмотров:137 Всего в нынешнем учебном году в них участвует 1204 учащихся 10-х классов: 520 юношей и 684 девушки. Учебные сборы проводятся с целью повышения престижа воинской службы и подготовки учащихся к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, сохранения традиций патриотического воспитания молодежи. Сборы проходят при содействии специалистов войсковых частей, отдела МВД России по городу Норильску, управления по ГОиЧС, учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, подведомственных управлению по спорту, краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения, управления потребительского рынка и услуг, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» и даже казаков Норильской казачьей общины Единого Енисейского казачьего войска «Союза казаков России». Общая продолжительность сборов - пять дней (35 учебных часов), в случае с Норильском, с учетом территориальных особенностей, сборы проводят в два этапа. На первом этапе юноши 10-х классов проходят подготовку по выполнению стрельбы по неподвижным целям в тире Дворца спорта «Арктика» (практическая стрельба) и знакомятся с размещением и бытом военнослужащих во время посещения войсковой части. На втором этапе за четыре дня ребята постигают элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск, организацию караульной и внутренней служб и др. По итогам сборов все участники получат свидетельства о прохождении учебных сборов, а наиболее активных отметят грамотами. Напомним, сборы старшеклассников являются частью учебной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», и отказываться от них нельзя. Сборы проводят согласно Приказу Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».