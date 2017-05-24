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24 мая 2017, 16:33



Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.



Просмотров:137 Рейтинг российских мегаполисов подготовил журнал «Русский репортер». Главными критериями в отборе стали показатели социально-экономического развития города и результаты различных социологических опросов, сообщает НИА-Красноярск. В пятерку рейтинга вошли Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск. Красноярск в этом году занял 6-е место в рейтинге, притом что в 2012 году он был четвертым, а в 2014-м – пятым. Как отметили авторы рейтинга, такие позиции обусловлены высоким уровнем преступности и безработицы, однако город остается в десятке: «У Красноярска есть и запас прочности, и возможности для рывка. Это одновременно производственный центр, транспортный и логистический узел. С одной стороны, в Красноярске действуют советские еще производства, с другой — работают российские и международные торговые сети». Добавим, что Красноярск по итогам 2015 года назван еще и одним из самых благоустроенных городов России. Как сообщил глава города Эдхам Акбулатов: «Третье место во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года - это общая заслуга всех горожан, всех красноярцев. Мы вместе смогли реализовать целый ряд проектов по благоустройству, повышению комфорта, преображению городской среды в целом. И работа в этом направлении будет продолжаться».