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24 мая 2017, 16:39

Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием.


Пройдет праздник 27 мая в 15 часов во дворе Публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а). Этот праздник отмечают во всем мире с 1999 г., в России в одном из дворов Москвы его отметили впервые в 2006 г., затем к празднованию подключились и другие города. День соседей в Норильске организовывает актив проекта «Советы многоквартирных домов за чистый город». Праздник позволит сформировать добрососедские отношения, популяризовать соседскую взаимопомощь и привлечь жильцов многоквартирных домов к участию в управлении и благоустройстве общедомового пространства. В рамках празднования Дня соседей уютный двор Публичной библиотеки будет разбит на несколько тематических площадок. Норильчане узнают, как сделать свой дом и двор комфортнее для проживания, получат информацию о проекте «Советы многоквартирных домов за чистый город» и могут стать его участником. Городские коллективы и творческие соседи выступят перед участниками, будут организованы конкурсы и викторины об истории города. Можно будет сразиться с соседом в домино, шашки или нарды, откопать любимую книгу на Книжном развале и забрать ее домой. Также будет работать фримаркет от Благотворительного Сундука, куда можно будет принести ненужные вещи (одежду, обувь, игрушки, сувениры), отдать соседу и забрать то, что нужно себе. Организаторы предлагают отомстить соседям на площадке по благоустройству с помощью дрели и лобзика. В рамках проекта «Советы МКД за чистый город» активные участники – жильцы многоквартирных домов запланировали благоустройство и озеленение общедомовых пространств для чего они с апреля выращивают бархатцы. Так на площадке по благоустройству в рамках Дня соседей состоится мастер-класс от Станции юных техников по изготовлению уличных вазонов для цветов из автомобильных покрышек, которые в последствии украсят некоторые дворы Норильска. Для самых юных участников специалистами библиотеки будет организована детская развлекательная площадка. Проект «Советы многоквартирных домов за чистый город» реализуется по инициативе Союза «Северные промышленники и предприниматели» при грантовой поддержке компании «Норникель». Партнеры: управление городского хозяйства администрации г. Норильска, станция юных техников, Центр экологического сопровождения и Централизованная библиотечная система. По всем вопросам по реализации проекта можно обращаться к руководителю, депутату Норильского горсовет Любови Вагановой, тел. моб. 8-906-900-00-88.
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    Список новостей

 24 мая 2017 
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16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
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14:30   Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре. 14:01   Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.
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13:34   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления. 13:25   В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.
13:14   Норильчанка вошла в десятку лучших воспитателей Красноярского края. 13:09   В столице Таймыра утверждены даты проведения городских субботников.
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12:19   В июне в столице Таймыра пройдет фестиваль молодежных субкультур «Синергия». 11:44   Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.
11:36   Музей освоения Севера появится в Красноярске.

 23 мая 2017 
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17:28   Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 16:22   Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
16:15   Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам. 15:44   В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40   В Норильске переизбыток породистых животных. 15:13   Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов.
13:55   «Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске. 13:30   На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты.
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11:40   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.

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16:54   Степень готовности к предстоящим работам по ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск губернатор края оценил как достаточно высокую. 16:45   Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Норильск с рабочим визитом. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, ...
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16:20   Собрание родителей, воспитывающих детей-инвалидов, состоялось в субботу в Публичной библиотеке. 15:47   Губернатор края Виктор Толоконский дал высокую оценку экологическим проектам «Норникеля».
15:39   20 мая, в субботу, в Норильске отзвенели последние звонки для 11-классников. 15:38   Реабилитационный центр «Виктория» начал реализацию двух проектов–грантополучателей в рамках программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
15:29   Какого цвета свет, или у Леши на голове – радуга! В Норильском детском доме для малышей и подростков прошло «Шоу профессора Николя». 14:59   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
14:24   Для норильчан, нуждающихся в медицинской помощи за пределами Норильска, зарезервированы билеты на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. 13:04   Три золота, серебро, бронза, Гран-при и три спецдиплома. Молодежная сборная Красноярского края успешно выступила на всероссийском студенческом фестивале.




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