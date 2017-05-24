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24 мая 2017, 16:39



Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием.



Просмотров:143 Пройдет праздник 27 мая в 15 часов во дворе Публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а). Этот праздник отмечают во всем мире с 1999 г., в России в одном из дворов Москвы его отметили впервые в 2006 г., затем к празднованию подключились и другие города. День соседей в Норильске организовывает актив проекта «Советы многоквартирных домов за чистый город». Праздник позволит сформировать добрососедские отношения, популяризовать соседскую взаимопомощь и привлечь жильцов многоквартирных домов к участию в управлении и благоустройстве общедомового пространства. В рамках празднования Дня соседей уютный двор Публичной библиотеки будет разбит на несколько тематических площадок. Норильчане узнают, как сделать свой дом и двор комфортнее для проживания, получат информацию о проекте «Советы многоквартирных домов за чистый город» и могут стать его участником. Городские коллективы и творческие соседи выступят перед участниками, будут организованы конкурсы и викторины об истории города. Можно будет сразиться с соседом в домино, шашки или нарды, откопать любимую книгу на Книжном развале и забрать ее домой. Также будет работать фримаркет от Благотворительного Сундука, куда можно будет принести ненужные вещи (одежду, обувь, игрушки, сувениры), отдать соседу и забрать то, что нужно себе. Организаторы предлагают отомстить соседям на площадке по благоустройству с помощью дрели и лобзика. В рамках проекта «Советы МКД за чистый город» активные участники – жильцы многоквартирных домов запланировали благоустройство и озеленение общедомовых пространств для чего они с апреля выращивают бархатцы. Так на площадке по благоустройству в рамках Дня соседей состоится мастер-класс от Станции юных техников по изготовлению уличных вазонов для цветов из автомобильных покрышек, которые в последствии украсят некоторые дворы Норильска. Для самых юных участников специалистами библиотеки будет организована детская развлекательная площадка. Проект «Советы многоквартирных домов за чистый город» реализуется по инициативе Союза «Северные промышленники и предприниматели» при грантовой поддержке компании «Норникель». Партнеры: управление городского хозяйства администрации г. Норильска, станция юных техников, Центр экологического сопровождения и Централизованная библиотечная система. По всем вопросам по реализации проекта можно обращаться к руководителю, депутату Норильского горсовет Любови Вагановой, тел. моб. 8-906-900-00-88.