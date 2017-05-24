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24 мая 2017, 17:19



В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.



Просмотров:151 Дополнительный отряд из 94 военнослужащих для выполнения задач экологической очистки архипелага Новая Земля уже прибыл. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Отправка взводов экологической очистки Минобороны завершится в начале июня. Всего предстоит собрать более 3,9 тысячи тонн металлолома. Личный состав обеспечен инженерной техникой, специальным оборудованием и необходимыми материальными средствами. Все военнослужащие прошли всестороннюю подготовку, изучили меры безопасности при проведении работ по экологической очистке, в том числе при работе со специальным оборудованием, предназначенным для резки метала и прессования. В прошлом году в период с 1 июня по 1 октября силами взводов собрано 6054 тонн металлолома и вывезено на материк 4778 тонн. Кроме того, на Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории достигла 162 га.