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24 мая 2017, 17:28



В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы.



Просмотров:124 Праздничные уроки состоялись в 4-м классе гимназии № 5 по благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела. Руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Татьяна Пучканева и методист Елена Финько рассказали ребятам о святых Кирилле и Мефодии - создателях церковно-славянской азбуки, посвятили в смысл образа каждой буквы. Дети узнали о своей ответственности за каждое сказанное слово и криво написанную букву. Для многих стало открытием, что азбука была создана не столько для передачи информации, сколько для воспитания нравственных качеств в человеке. Ребята очень удивились тому, что сегодня для перевода одного слова с церковно-славянского языка требуется иногда целое предложение на современном русском языке. Взрослые побеседовали с гимназистами и о грехе сквернословия. Во время практической части урока ребята с удовольствием потрудились над созданием аппликации с буквицей. Каждый учащийся выполнил оригинальную композицию - украсил растительными мотивами первую букву своего имени.