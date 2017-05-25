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25 мая 2017, 10:27



В Норильске перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль пьяным.



Просмотров:118 Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. На перекрестке улицы Павлова с юго-восточным въездом сотрудники отдельной роты ДПС зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого заснувший за рулем водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на ограждение. Допустивший дорожно-транспортное происшествие норильчанин 1969 года рождения находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские с помощью специального прибора освидетельствовали водителя. Результаты оказались положительными. Стражи порядка также установили, что за аналогичное правонарушение водитель уже был на три года лишен права управления транспортным средством. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Теперь нарушителю грозит срок до двух лет, принудительные работы на аналогичный срок, штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. По окончанию расследования материалы дела направлены в суд.