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25 мая 2017, 10:31



До 500 тысяч рублей может заплатить норильчанка за оформление фиктивной регистрации.



Просмотров:132 В Норильске окончено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в фиктивной регистрации по месту пребывания. В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28-летняя жительница Норильска фиктивно зарегистрировалась по месту пребывания в квартире своей знакомой, при этом намерений проживать в данной квартире не имела и фактически жилое помещение для проживания фигурантке уголовного дела ее приятельницей не предоставлялось. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация по месту пребывания», предусматривающей ответственность в виде наложения штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд. Уголовное дело в отношении 52-летней норильчанки, оформившей фиктивную регистрацию приятельнице, было выделено в отдельное производство и расследовалось следователями отдела МВД. Злоумышленница предстала перед судом, решением которого ей был назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.