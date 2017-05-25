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25 мая 2017, 10:36



За угрозу убийством перед судом предстанет 22-летний житель Норильска.



Просмотров:150 В полицию обратилась 48-летняя женщина, которая сообщила, что недавно заселившийся в соседнюю квартиру молодой человек высказывал в адрес ее и членов ее семьи угрозы убийством. Как выяснили полицейские, 22-летний ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов мужчина за несколько месяцев своего проживания в квартире успел зарекомендовать себя с крайне отрицательной стороны: в ночное время в его квартире неоднократно собирались шумные компании, которые своим поведением мешали соседям. На уговоры жильцов подъезда любитель шумных вечеринок не реагировал. В результате очередных ночных посиделок с компанией у подозреваемого возник новый конфликт с соседями, в ходе которого в присутствии множества свидетелей злоумышленник принялся угрожать представителям соседней квартиры убийством, демонстрируя кухонные ножи. Соседи вызвали патрульный наряд, который задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции № 1. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», согласно которой норильчанину грозит лишение свободы на срок до двух лет. Расследование дела завершено и в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.