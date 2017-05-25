25 мая 2017, 12:06



Норильские общественники проверили изолятор временного содержания.

Представители общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску и члены общественной наблюдательной комиссии Красноярского края Юрий Кононченко и Валерий Шабурин посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Общественники ознакомились с условиями содержания задержанных, проверили соблюдение санитарных норм, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений. Отдельное внимание они уделили безопасности как содержащихся граждан, так и самих сотрудников полиции: проверили систему видеонаблюдения, охранно-тревожную и пожарную сигнализации. Во время визита представители общественной делегации побеседовали с содержащимися под стражей правонарушителями. Информации о нарушениях со стороны полицейских или превышения ими должностных полномочий в рамках разговора не прозвучало, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.