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25 мая 2017, 12:18



В Норильске малыши из детского сада № 5 отметили Международный день музеев.



Просмотров:111 Во всех группах детского сада «Норильчонок» были организованы свои музейные экспозиции, тему для которых выбрали сами ребята. Вместе с воспитателями дети бережно располагали на выставочных витринах собранные экспонаты, продумывали интересные рассказы о них. А в день празднования был объявлен «Музейный квест»! Ребята получили экскурсионные маршруты и отправились по соседним группам, которые на один день преобразились в настоящие выставочные залы. А там их уже ждали экскурсоводы с увлекательными рассказами о народных промыслах, динозаврах, музыкальных инструментах, подводном мире, национальных костюмах и даже о бумаге! Норильчатам было предложено не только послушать занимательные рассказы, но и разгадать кроссворды, сложить оригами и много других интересных заданий. Посетив все выставки, дети собрались в просторном музыкальном зале, где их встретила хранительница музея, в роли которой выступила научный сотрудник музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» Анна Троянова. Она рассказала ребятам интересные факты из истории норильского музея и даже поведала о невидимой для глаз обычных зрителей, жизни музейных экспонатов.Ребята ещё долго обсуждали в группах музейный квест, делились впечатлениями и строили планы о предстоящих походах в настоящий музей с родителями.