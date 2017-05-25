|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:38 В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.
17:33 Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет.
17:26 В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.
17:18 Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте.
17:02 Пропал человек.
16:57 Маленькой норильчанке нужна помощь.
16:33 Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов.
16:24 Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь.
16:17 В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры.
15:38 Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх