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25 мая 2017, 12:35



В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация. Ледоход здесь ждут в первых числах июня.



Просмотров:114 Зимняя навигация, которая началась в Дудинском морском порту 7 ноября 2016 года, завершилась 23 мая. В течение зимы 2016-2017 гг. грузооборот Заполярного транспортного филиала составил 728,5 тыс. тонн, что на 25 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2015-2016 гг. Всего в ходе зимней навигации докеры морского порта обработали 43 морских судна корпоративного флота «Норникеля» с грузами для предприятий группы, а также с продовольствием и товарами народного потребляения для Норильского промышленного района. В обратные рейсы в российские порты суда компании загружались готовой продукцией предприятий «Норникеля». Правильное построение графика движения судов корпоративного флота и четкая работа портовых служб позволили обрабатывать суда в Дудинке без задержек, с выполнением плана по отгрузке готовой продукции. Был выполнен своевременный завоз в Норильский промышленный район технологических материалов и грузов для обеспечения производственной деятельности предприятий «Норникеля», а также грузов социального назначения (продукты питания и товары народного потребления для жителей региона). Традиционно перед началом паводка на реке Енисей в Дудинке проводится масштабная работа по вывозу с затопляемой территории порта всех грузов и материально-технических ценностей. По прогнозу, прохождение ледохода в акватории порта Дудинка ожидается 2-4 июня (в 2016 г. ледоход начался 4 июня). Морской порт Заполярного транспортного филиала компании является единственным в мире портом, который затопляется паводковыми водами. После прохождения льда на реке Енисей, в середине июня, производится обработка морских судов на рейде с помощью барж и плавучих кранов, сообщает пресс-служба «Норинкеля».