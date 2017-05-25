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25 мая 2017, 13:15



Ледоход на Енисее находится в пятистах километрах от Дудинки.



Просмотров:143 Сегодня по состоянию на 8 часов утра уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки составляет 8 м 37 см. За сутки вода здесь поднялась на 36 см, сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района. Увеличение уровня воды на 20 см зафиксировано в районе поселка Потапово. Сейчас там – 4 м 43 см. В Игарке уровень воды на реке Енисей – 7 м 31 см, за сутки прибыло 108 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды снизился на 20 см и составляет 5 м 70 см. Кромка льда на Енисее находится между Селиванихой и Горошихой. Это более 500 км от Дудинки, что на 37 км ближе, чем в это же время в прошлом году.