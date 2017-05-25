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25 мая 2017, 13:19



Жители Таймыра присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».



Просмотров:113 Молодежь столицы Таймыра поддержала Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». Организатор акции - Таймырский молодежный центр. Акция проходила в течение всей прошлой недели. В ней приняли участие молодые жители Дудинки в возрасте от 14 до 30 лет. Для участников акции был организован мастер-класс по изготовлению красных лент - символа борьбы со СПИДом. Также в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошел танцевальный флешмоб «Танцуй и будь здоров!». Организаторы мероприятия устроили на специальном экране трансляцию танцующих персонажей, за которыми нужно было повторять движения. Как отмечали участники флешмоба, им хотелось избавиться от стереотипа, что говорить о проблеме страшно. «Напротив, говорить нужно. Сегодня мы танцевали ради жизни. Жизни, свободной от ВИЧ и СПИДа», - прокомментировали свое участие в акции таймырцы. В завершении флешмоба его участники устроили фотосессию с арт-объектом мероприятия и обсудили проблему, выразив свою солидарность с теми, кто во всем мире противостоит распространению СПИДа. В следующий раз в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» ее организаторы на Таймыре планируют провести еще более насыщенную программу.