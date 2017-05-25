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25 мая 2017, 14:43



На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола № 1 (СС-1).



Просмотров:104 «Октябрьский» – крупнейший из подземных рудников, добывающих руды цветных металлов в Евразии. Скиповой ствол рудника предназначен для подъема рудной массы с нижележащих горизонтов, где ведется отработка рудной залежи. Ствол СС-1 пройден на глубину 950 метров и имеет выходы на двух горизонтах. Годовая мощность ствола по выдаче горной массы составляет 2,5 млн тонн. Цель ремонта - повышение стабильности и эффективности работы, замена изношенного оборудования, снижение рисков внеплановых остановок и затрат на техническое обслуживание. В ходе капремонта комплекса СС-1 «Север» планируется замена и ремонт более 250 тонн оборудования и металлоконструкций на различных горизонтах: подъемных сосудов (скипов), канатов, установки пластинчатого питателя, жесткой армировки ствола, круговых вагоноопрокидывателей, дозирующих устройств, ленточных конвейеров и проч. Предыдущий капитальный ремонт СС-1 проводился в 2005 г. Завершение капитального ремонта и запуск в эксплуатацию тракта выдачи горной массы планируется к 1 июля 2017 г. Стоимость работ составит более 50 млн руб, сообщает прсс-служба «Норникеля».