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25 мая 2017, 15:24



Красноярский «Енисей» впервые в своей истории может войти в элиту отечественного футбола.



Просмотров:99 По итогам минувшего сезона красноярцы заняли третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (вторая по значимости лига России), что стало лучшим достижением в 80-летней истории клуба. По регламенту соревнований «Енисей» проведет стыковые матчи с тульским «Арсеналом», занявшим в прошедшем сезоне 14-е место в Премьер-лиге. Двухматчевое противостояние стартует сегодня, 25 мая, в Красноярске. Игру будет транслировать в прямом эфире телеканал «МатчТВ», начало в 19.30. Ответная встреча пройдет в Туле спустя три дня.