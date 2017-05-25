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25 мая 2017, 15:38

Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам.


Буквально на днях премьер России Дмитрий Медведев сообщил, что в России в целом созрели условия для снижения ставки по ипотечным кредитам до 6-7% по всей стране. По мнению премьера, в стране сложились подходящие для этого макроэкономические условия. Правда, в большей степени это вопрос банковский, отметил Медведев. Тем временем работа по снижению банковских ставок по ипотечным кредитам уже идет. Так, в феврале этого года ВТБ, ВТБ24 и Сбербанк объявили о снижении ипотечных ставок. Кредит на покупку недвижимости в новостройках в ВТБ и ВТБ24 можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья - от 10,75%. Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. В итоге ставка при покупке новостроек составляет 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%. Дальше всех ушел АИЖК. Агентство ипотечного жилищного кредитования запустило льготную ипотеку в регионах по ставкам от 7%. Например, в Новгородской области купить квартиру по ипотечному кредиту можно по ставке 8% годовых, во Владимирской области - от 7%. При этом жилье можно приобретать как в новостройках, так и на вторичном рынке, а ставка действует в течение всего срока кредитного договора. «Льготная ставка по программам АИЖК не зависит от суммы и срока кредита. В рамках программы в Новгородской области можно оформить кредит на сумму до 10 млн рублей сроком до 30 лет и с первоначальным взносом от 20% стоимости приобретаемого жилья. При использовании материнского капитала минимальный первоначальный взнос составит 10%», — отмечается в сообщении АИЖК. Вместе с тем пока есть и ограничения. Так, в Новгородской области продуктами льготной ипотечной программы смогут воспользоваться молодые и многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, и граждане-инвалиды. Кроме того, в программе смогут принять участие сотрудники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, специалисты предприятий, привлекающих инвестиции в регион. Планируется, что в 2017 году получить кредит в регионе на льготных условиях смогут не менее 300 семей. Льготное кредитование запущено также в Московской области. В ближайшее время планируется запуск аналогичных ипотечных программ и в других регионах страны. Что касаемо тотального снижения ипотечных ставок по всей России и по всем банкам, то говорить об этом, похоже, рановато. Такое заключение можно сделать на основе результатов опроса кредитных организаций РИА Новости. Банковский рынок не может за короткий срок уменьшить ставки на несколько процентных пунктов, так как это приведет к отрицательной марже, поясняют респонденты. «Рынок созрел для того, чтобы банки взяли курс на понижение процентной ставки. Однако банковский рынок не сможет в течение короткого периода уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов, так как это приведет к разбалансировке активов и пассивов. Дешевые пассивы постепенно замещаются более дорогими средствами, привлеченными с рынка, благодаря чему финансово-кредитные организации постепенно понижает ставки», — прокомментировал директор департамента кредитования и страховых продуктов «Абсолют банка» Антон Павлов. По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8%, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с показателем годичной давности. «Политика Банка России способствует снижению ставок на ипотечном рынке, однако рекордно низких ставок по ипотеке в 6-7% годовых стоить ждать только в перспективе двух-трех лет», - полагают представители банков.
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