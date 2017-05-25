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25 мая 2017, 16:17



В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры.



Просмотров:86 Виадук находится в удовлетворительном состоянии, однако требует текущего ремонта, рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. Реконструкция была запланирована еще в прошлом году, этим летом пришло время приступить к работам. У перехода будет частично отремонтирован пришедший в негодность фундамент, снята старая краска с металлических конструкций, отремонтированы поручни и часть деревянных покрытий, после чего весь переход будет заново выкрашен. Работы планируется завершить к Дню города 15 июля. До конца лета к отремонтированному виадуку планируется подвести еще и пешеходную лестницу от бассейна. До настоящего времени спуск отсюда вниз имел стихийное образование, представляющий опасность в зимнее время. До 1 августа в этом месте планируется смонтировать капитальные металлические конструкции с перилами и деревянным настилом, позволяющие безопасно подойти к самому мостовому переходу до Дворца культуры.