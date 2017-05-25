Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 мая 2017, 16:24



Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь.



Просмотров:87 Рабочая группа, которая контролировала четырехлетнюю программу подготовки к юбилею Дудинки, была создана еще в 2014 году. Все идеи по празднованию юбилея были согласованы с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и председателем правительства региона Виктором Томенко. В основу программы вошло практически все, что было запланировано: модернизация домов культуры, музеев, комплексных центров развития. Вошел в программу и ремонт коллекторного хозяйства, которое долгие годы в таких объемах не обновлялось. «Провели также ремонты дворовых территорий, уличной дорожной сети, покрасили фасады, привлекли инвесторов для строительства магазинов, кафе и ресторанов. Работы еще продолжаются — многое будет сделано в летний период, и в следующем году не остановимся, потому что большие юбилеи принято отмечать целый год, и мы будем это делать на благо Дудинки. Все, что мы намечали, реализуется по графику», - рассказал руководитель администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко в интервью РИА Новости. Традиционно день города в Дудинке проводится в середине июня. Но в этом году в связи с тем, что в июне аэропорт в Норильске будет работать в ограниченном режиме из-за ремонта взлетной полосы, праздник перенесли на 16 сентября, чтобы не ограничивать приток гостей и чтобы все смогли вернуться из летних отпусков. Запланирована большая концертная программа, которая рассчитана не на один, а на три юбилейных дня. Она будет ориентирована и на молодежь, и на людей среднего возраста, и на старшее поколение.