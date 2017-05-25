Фото новости:

Музейная Ночь 20-05-17

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 мая 2017, 16:24

Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь.


Рабочая группа, которая контролировала четырехлетнюю программу подготовки к юбилею Дудинки, была создана еще в 2014 году. Все идеи по празднованию юбилея были согласованы с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и председателем правительства региона Виктором Томенко. В основу программы вошло практически все, что было запланировано: модернизация домов культуры, музеев, комплексных центров развития. Вошел в программу и ремонт коллекторного хозяйства, которое долгие годы в таких объемах не обновлялось. «Провели также ремонты дворовых территорий, уличной дорожной сети, покрасили фасады, привлекли инвесторов для строительства магазинов, кафе и ресторанов. Работы еще продолжаются — многое будет сделано в летний период, и в следующем году не остановимся, потому что большие юбилеи принято отмечать целый год, и мы будем это делать на благо Дудинки. Все, что мы намечали, реализуется по графику», - рассказал руководитель администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко в интервью РИА Новости. Традиционно день города в Дудинке проводится в середине июня. Но в этом году в связи с тем, что в июне аэропорт в Норильске будет работать в ограниченном режиме из-за ремонта взлетной полосы, праздник перенесли на 16 сентября, чтобы не ограничивать приток гостей и чтобы все смогли вернуться из летних отпусков. Запланирована большая концертная программа, которая рассчитана не на один, а на три юбилейных дня. Она будет ориентирована и на молодежь, и на людей среднего возраста, и на старшее поколение.
Просмотров:87
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 25 мая 2017 
17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой. 17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет.
17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой. 17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте.
17:02   Пропал человек. 16:57   Маленькой норильчанке нужна помощь.
16:33   Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов. 16:24   Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь.
16:17   В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры. 15:38   Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам.
15:24   Красноярский «Енисей» впервые в своей истории может войти в элиту отечественного футбола. 14:43   На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола № 1 (СС-1).
13:19   Жители Таймыра присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 13:15   Ледоход на Енисее находится в пятистах километрах от Дудинки.
12:35   В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация. Ледоход здесь ждут в первых числах июня. 12:18   В Норильске малыши из детского сада № 5 отметили Международный день музеев.
12:06   Норильские общественники проверили изолятор временного содержания. 10:36   За угрозу убийством перед судом предстанет 22-летний житель Норильска.
10:31   До 500 тысяч рублей может заплатить норильчанка за оформление фиктивной регистрации. 10:27   В Норильске перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль пьяным.

 24 мая 2017 
17:28   В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы. 17:19   В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
16:19   Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека». 16:14   Театральный сезон в Норильске не закроется. Впервые труппа Заполярного драматического останется на лето в городе.
14:43   Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега. 14:39   Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.
14:30   Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре. 14:01   Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.
13:55   В Норильске оптовику, проводившему несанкционированную расклейку рекламы, отказали в аренде площадей. 13:40   Красноярск получит 827 млн рублей на Универсиаду-2019.
13:34   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления. 13:25   В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.
13:14   Норильчанка вошла в десятку лучших воспитателей Красноярского края. 13:09   В столице Таймыра утверждены даты проведения городских субботников.
12:29   «Северный завоз - новые пути и возможности». Конференция под таким названием пройдет 19-20 июня в Нарьян-Маре. 12:25   Закон о развитии Арктической зоны России может быть принят уже осенью текущего года.
12:19   В июне в столице Таймыра пройдет фестиваль молодежных субкультур «Синергия». 11:44   Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.
11:36   Музей освоения Севера появится в Красноярске.

 23 мая 2017 
18:20   Норильске школьники создают фотогалерею, которая будет представлять творчество непрофессиональных норильских фотографов. 18:08   Норильские библиотекари готовятся отметить 26 мая Всероссийский день библиотек.
17:28   Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 16:22   Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
16:15   Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам. 15:44   В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40   В Норильске переизбыток породистых животных.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх