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25 мая 2017, 16:33

Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов.


Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" рекомендует годовому общему собранию акционеров компании, которое состоится 9 июня 2017 года, утвердить финальные дивиденды по итогам 2016 финансового года в размере 446,10 руб. на одну обыкновенную акцию (около 7,83 долл. по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017). Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату годовых дивидендов, составит 70,6 млрд руб. (около 1,2 млрд долл. по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017). Совет директоров предлагает установить 23 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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    Список новостей

 25 мая 2017 
17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой. 17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет.
17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой. 17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте.
17:02   Пропал человек. 16:57   Маленькой норильчанке нужна помощь.
16:33   Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов. 16:24   Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь.
16:17   В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры. 15:38   Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам.
15:24   Красноярский «Енисей» впервые в своей истории может войти в элиту отечественного футбола. 14:43   На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола № 1 (СС-1).
13:19   Жители Таймыра присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 13:15   Ледоход на Енисее находится в пятистах километрах от Дудинки.
12:35   В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация. Ледоход здесь ждут в первых числах июня. 12:18   В Норильске малыши из детского сада № 5 отметили Международный день музеев.
12:06   Норильские общественники проверили изолятор временного содержания. 10:36   За угрозу убийством перед судом предстанет 22-летний житель Норильска.
10:31   До 500 тысяч рублей может заплатить норильчанка за оформление фиктивной регистрации. 10:27   В Норильске перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль пьяным.

 24 мая 2017 
17:28   В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы. 17:19   В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
16:19   Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека». 16:14   Театральный сезон в Норильске не закроется. Впервые труппа Заполярного драматического останется на лето в городе.
14:43   Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега. 14:39   Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.
14:30   Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре. 14:01   Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.
13:55   В Норильске оптовику, проводившему несанкционированную расклейку рекламы, отказали в аренде площадей. 13:40   Красноярск получит 827 млн рублей на Универсиаду-2019.
13:34   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления. 13:25   В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.
13:14   Норильчанка вошла в десятку лучших воспитателей Красноярского края. 13:09   В столице Таймыра утверждены даты проведения городских субботников.
12:29   «Северный завоз - новые пути и возможности». Конференция под таким названием пройдет 19-20 июня в Нарьян-Маре. 12:25   Закон о развитии Арктической зоны России может быть принят уже осенью текущего года.
12:19   В июне в столице Таймыра пройдет фестиваль молодежных субкультур «Синергия». 11:44   Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.
11:36   Музей освоения Севера появится в Красноярске.

 23 мая 2017 
18:20   Норильске школьники создают фотогалерею, которая будет представлять творчество непрофессиональных норильских фотографов. 18:08   Норильские библиотекари готовятся отметить 26 мая Всероссийский день библиотек.
17:28   Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 16:22   Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
16:15   Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам. 15:44   В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40   В Норильске переизбыток породистых животных.




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