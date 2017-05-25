25 мая 2017, 16:33



Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов.

Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" рекомендует годовому общему собранию акционеров компании, которое состоится 9 июня 2017 года, утвердить финальные дивиденды по итогам 2016 финансового года в размере 446,10 руб. на одну обыкновенную акцию (около 7,83 долл. по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017). Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату годовых дивидендов, составит 70,6 млрд руб. (около 1,2 млрд долл. по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017). Совет директоров предлагает установить 23 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.