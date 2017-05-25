25 мая 2017, 16:57



Маленькой норильчанке нужна помощь.

В соцсетях прошла информация о том, что восьмилетней Карине Тургумбаевой поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз, и ей срочно требуется лечение. Сейчас девочка находится в реанимации в городе Красноярске. Корреспондентам «Заполярной правды» удалось связаться и поговорить с мамой девочки. Первой неладное со здоровьем ребенка заподозрила участковый педиатр района Кайеркан. Для обследования Карину отправили в детскую городскую больницу, где назначили дополнительную проверку, а затем, поскольку девочка жаловалась на боли в ножке, ее с мамой отправили на консультацию к хирургу в межрайонную больницу № 1. После пункции костного мозга диагноз лимфобластный лейкоз был окончательно подтвержден, и 18 мая 2017 г. борт санавиации доставил Карину с мамой в Красноярск, а затем и в краевую больницу. В настоящий момент девочка вместе с мамой находится в палате и получает бесплатное лечение. Это только начальный этап, который неизвестно сколько продлится. Дома Карину с мамой ждет четырехлетний братик и папа. По словам Светланы, мамы Карины, врачи сказали готовиться к предстоящему трудному и, увы, не быстрому лечению. Лечащий врач краевой больницы предложила подать информацию о Карине в благотворительный фонд «Подари жизнь», который как раз и занимается оказанием помощи детям с онкогематологическими и гематологическими заболеваниями. Мама заполнила анкету и передала в фонд фотографию девочки. В норильские благотворительные фонды они пока не обращались. К сожалению, болезнь непредсказуема, и в любой момент может потребоваться помощь неравнодушных людей. В случае возникновения экстренной ситуации будет открыт расчетный счет для сбора средств для Карины.