Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 мая 2017, 17:02



Пропал человек.



Просмотров:54 Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя п.г.т. Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Крылова Владимира Леонидовича 26.10.1969 года рождения. Известно, что 30.12.2016 около 12 часов местного времени на снегоходе Yamaha Vikihg 540 IV он выехал с острова Диксон в направлении п.г.т. Диксон, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 45-55 лет, европейской внешности, рост выше среднего, среднего телосложения, глаза голубые, волосы кудрявые с сединой, нос прямой, носил усы. Особые приметы: на плече имеется татуировка в виде женщины в гусарском кивере, на взъеме обеих ступней имеется татуировка с надписью «они топтали землю чингисхана». Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе Крылова Владимира Леонидовича, просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-3919-315-302, 8-3919-40-55-06.